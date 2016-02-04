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الذهب عند أعلى مستوياته في 3 أشهر

4/2/2016

أسعار الذهب العالمية تسجل أعلى مستوياتها في 3 أشهر

واصل سعر الذهب ارتفاعه (الخميس)  معززا مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة وليسجل أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر مدعوما بتوقعات بثبات أسعار الفائدة. 

وعززت حالة الغموض التي تكتنف توقيت الزيادة التالية لأسعار الفائدة الأمريكية الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا وهو ما يظهر منذ بداية العام مع عزوف المستثمرين عن الأصول العالية المخاطر. 

وقفز الذهب في المعاملات الفورية أكثر من واحد في المئة إلى 1156.60 دولارا للأوقية (الأونصة) أعلى مستوى له منذ 29 أكتوبر تشرين الأول بعدما صعد 1.2 بالمئة أمس. 

وزاد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان 0.8 بالمئة إلى 1150.5 دولارا للأوقية.

وارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.8 بالمئة إلى 14.79 دولارا للأوقية ، ولامس البلاتين 902.36 دولار للأوقية أعلى مستوى له منذ 11 نوفمبر تشرين الثاني بينما استقر البلاديوم عند 509.52 دولارات بعدما لامس أعلى مستوياته في شهر الذي سجله الأربعاء حين بلغ 515.54 دولارا للأوقية.

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