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الأمم المتحدة تعلق المحادثات السورية حتى 25 فبراير

4/2/2016
 
مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا

قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا إنه علق المحادثات السورية حتى 25  فبراير/شباط موضحا أن المحادثات لم تفشل؛ لكنها تحتاج إلى مساعدة عاجلة من داعميها الدوليين خاصة الولايات المتحدة وروسيا.
 
وأضاف "خلصت بعد الأسبوع الأول من المحادثات التحضيرية إلى أن هناك المزيد من العمل يتعين القيام به ليس فقط من جانبنا بل أيضا من جانب الأطراف المعنية."
وتابع "قلت من اليوم الأول إنني لن أجري محادثات من أجل المحادثات".
 
وجاءت تصريحات دي ميستورا بعد اجتماع مع منسق وفد المعارضة السورية رياض حجاب الذي وصل إلى جنيف أمس الأربعاء.

وأجرى دي ميستورا لأيام عديدة مباحثات منفصلة مع الطرفين دون أن يجلسا وجها لوجه.
 
وبعد لقائه مع حجاب انطلق دي ميستورا للقاء وفد الحكومة السورية الذي قال رئيسه بشار الجعفري للصحفيين إنه علم قبل ساعات بأن المعارضة راغبة في الانسحاب، واتهم دي ميستورا بتعليق المباحثات للحيلولة دون هذه الخطوة من جانب المعارضة.
 
وأضاف الجعفري أن " قرار دي ميستورا الذي جاء على شكل دبلوماسي إنما كان تغطية دبلوماسية لقرار وفد الرياض بالانسحاب لذلك نحن نعتبر أن الأسلوب الذي قدمه دي ميستورا بتبرير انسحاب وفد الرياض بتعليمات من السعودية وتركيا وقطر مجاف للموضوعية ولم يقل الحقيقة كما هي".
 
 وتشكل هذه القوى الإقليمية الثلاث ومعها الولايات المتحدة وروسيا وإيران وآخرون ما تعرف باسم المجموعة الدولية لدعم سوريا  التي أيدت مبادرة دي ميستورا دون حتى اتفاق عن الطريقة التي يمكنه العمل بها.

 

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