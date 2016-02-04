إيطاليا تكشف عن "مهمة أمنية سرية" منذ عام بليبيا

وزيرة الدفاع تقول إن المهمة مرتبطة بالوضع الأمني الخطر في ليبيا

كشفت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي عن إطلاق بلادها "مهمة أمنية" منذ عام في البحر المتوسط "لحماية مصالحها" في ليبيا.



وأضافت أن إيطاليا قامت بتدشين مهمة أطلقت عليها اسم "البحر الآمن" ، مضيفة: "قررنا مع البرلمان القيام بمهمة في البحر المتوسط .. وهي بعثة أمنية".



وأوضحت روبرتا بينوتي: "عمال شركة (إيني) ومنشآتها في ليبيا محميون"، بحسب ما ذكرته وكالة أنسا ميد الإيطالية للأنباء.



وتابعت: "اتخذنا هذا القرار منذ عام بسبب الوضع في ليبيا الذي بات أكثر خطورة من أي وقت مضى وبسبب الوضع على السواحل الأفريقية بشكل عام التي تتدهور إلى الأسوأ".

وقالت: "لدينا عدد كبير من السفن (الحربية) في المتوسط، بينها غواصات".



وأضافت وزيرة الدفاع الإيطالية : "فعلنا ذلك لنكون قادرين على الدفاع عن منصاتنا حال تعرضها لهجوم على غرار قدرتنا على الدفاع عن قوارب الصيد الإيطالية. موجودون في البحر لحماية إيطاليا".