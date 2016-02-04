إيطاليا تستدعي السفير المصري بسبب جثة الطالب الإيطالي

جوليو ريجيني

قالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان إنها استدعت السفير المصري لدى روما اليوم الخميس للتعبير عن القلق إزاء وفاة مواطن إيطالي في ملابسات مريبة بالقاهرة ولحث مصر

على إجراء تحقيق مشترك.





واستدعى ميشيل فالنسيز مدير عام الوزارة السفير المصري كمال حلمي "بشكل عاجل" بعد العثور على جثة جوليو ريجيني (28 عاما) الطالب في الدراسات العليا في جامعة كمبريدج البريطانية أمس الأربعاء.





واختفى ريجيني يوم 25 يناير الذي يوافق الذكرى الخامسة للثورة المصرية التي أطاحت بحسني مبارك بعد حكم دام 30 عاما.



وقال عامل ومسؤولون أمنيون إن جثته نقلت لمشرحة في القاهرة، وتزايد التوتر في مصر قبل الذكرى السنوية للثورة مع قيام الشرطة باعتقال نشطاء وتحذير الناس من التظاهر، ولم تحدث احتجاجات كبيرة.



وقال أحد أصدقاء ريجيني إنه اختفى بعد أن غادر مسكنه في حي الدقي بالجيزة، وذهب للقاء صديق بوسط القاهرة.

من جانبه قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن الاستدعاء الإيطالي للسفير المصري كان لطلب مزيد من المعلومات والتفاصيل حول أسباب وفاة الطالب "جوليو ريجينى" في مصر، وطلب التعامل والتنسيق بين الجانبين المصري والإيطالي لمعرفة أسباب الحادث في أسرع وقت في إطار علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين على حد وصفه.