إسرائيل تحول "قباطية" إلى ثكنة عسكرية

اندلعت اشتباكات (الخميس) بين شباب فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في قرية قباطية بالضفة الغربية ، كما تم فرض إجراءات أمن في نطاق القرية وأغلقت مداخلها ولم يسمح سوى بمرور الحالات الإنسانية.

يأتي إغلاق القرية بعد تنفيذ ثلاثة من سكانها هجوما في القدس الأربعاء وقالت الشرطة الإسرائيلية إن ثلاثة فلسطينيين مسلحين بأسلحة وسكاكين ومتفجرات قتلوا شرطية إسرائيلية وأصابوا أخرى بإصابات بالغة قبل قيام ضباط قريبين من المكان بقتلهم عند أحد مداخل مدينة القدس القديمة أمس.

ويعد هذا الهجوم هو الأحدث ضمن سلسلة من عمليات الطعن وإطلاق النار والدهس بالسيارات نفذها فلسطينيون وأسفرت عن مقتل 27 إسرائيليا ومواطنا أمريكيا واحدا منذ أكتوبر تشرين الأول.

وقتلت القوات الإسرائيلية 155 فلسطينيا على الأقل من بينهم 101 قالت السلطات إنهم من منفذي الهجمات فيما قتل الباقون في احتجاجات عنيفة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية إن فلسطينيين نفذوا هجوما في ساحة باب العامود المزدحمة في القدس الشرقية بعد أن أوقفتهم الشرطة لفحص الهوية ، وأضافت أن أحد المهاجمين الثلاثة كان يحمل أسلحة مخبأة وأن واحدا منهم على الأقل فتح نيران بندقية آلية وقتل شرطية قبل أن ترديه القوات الإسرائيلية قتيلا ، وقالت إن شرطية أخرى طُعنت وأُصيبت فيما عُثر على قنابل في المكان.