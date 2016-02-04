البث الحي
منوعات

أول لقطات مصورة "للنمر المُرَقَط"

4/2/2016

قال خبراء إن النمر المرقط البري الوحيد المعروف في الولايات المتحدة ظهر لأول مرة في لقطات فيديو صورتها كاميرا تعمل بالاستشعار عن بعد خارج تاكسون في أريزونا فيما يعطي خبراء الحياة البرية نظرة أبعد حول تحركات هذا النوع الذي يصعب الوصول إليه من القطط. 

كان قد جرى التقاط صور فوتوغرافية للنمر المرقط المعروف باسم إل جيفي على نحو متكرر في جبال سانتا ريتا في أريزونا على مدار السنوات القليلة الماضية لكن جماعتين للحفاظ على البيئة قالتا إن هذه هي المرة الاولى التي يجري فيها التقاط فيديو له. 

وقال مركز الحفاظ على التنوع البيولوجي إن النمر المُرَقط الذي تغطي جلده نقاط لامعة كان نمرا كبيرا في حالة ممتازة.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

ليبيا.. قبيلة "التبو" تهاجم أوكار مقاتلين أجانب انتقاما لمقتل أحد شبابها (فيديو)

(الجزيرة)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)