أول لقطات مصورة "للنمر المُرَقَط"

قال خبراء إن النمر المرقط البري الوحيد المعروف في الولايات المتحدة ظهر لأول مرة في لقطات فيديو صورتها كاميرا تعمل بالاستشعار عن بعد خارج تاكسون في أريزونا فيما يعطي خبراء الحياة البرية نظرة أبعد حول تحركات هذا النوع الذي يصعب الوصول إليه من القطط.

كان قد جرى التقاط صور فوتوغرافية للنمر المرقط المعروف باسم إل جيفي على نحو متكرر في جبال سانتا ريتا في أريزونا على مدار السنوات القليلة الماضية لكن جماعتين للحفاظ على البيئة قالتا إن هذه هي المرة الاولى التي يجري فيها التقاط فيديو له.

وقال مركز الحفاظ على التنوع البيولوجي إن النمر المُرَقط الذي تغطي جلده نقاط لامعة كان نمرا كبيرا في حالة ممتازة.