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أوباما للمسلمين الأمريكيين: نحن عائلة واحدة

4/2/2016
 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما

سلط الرئيس الأمريكي باراك أوباما الضوء  على دور المسلمين في الولايات المتحدة خلال أول زيارة له كرئيس لمسجد  أمريكي، وأشار إلى أن استهداف الأقليات الدينية   ليس له مكان في  المجتمع الأمريكي.

وقال أوباما في تصريحات في الجمعية الاسلامية لبالتيمور  " إننا عائلة  واحدة ".
وأضاف أن شن هجمات ضد المسلمين تمزق نسيج المجتمع الأمريكي والضمانات  الدستورية بشأن حرية الديانة.

وتابع " يتعين علينا أن نتعامل مع هذا الأمر بشكل مباشر ". وقال أوباما إن خلط الخطاب "الإرهابي" بمعتقدات دين بأكمله " ليس له مكان  في بلادنا "، وسط ارتفاع المشاعر المعادية للمسلمين وتصريحات من جانب  المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب نادى فيها بإبعاد المسلمين عن  الولايات المتحدة.

ورسم الرئيس صورة تاريخية عريضة لدور المسلمين في الولايات المتحدة منذ  تأسيس البلاد وإسهاماتهم المستمرة في المجتمع الأمريكي.

وأقر أوباما رغم ذلك بأن شريحة صغيرة من المتطرفين قد شوهوا الدين  وصنعوا " توترات أثقلت كاهل أغلبية المسلمين بصورة بالغة ".

وأشار أوباما إلى أن الولايات المتحدة لا ينبغي أيضا أن تعزز من  الأفكار، التي يطرحها تنظيم الدولة والجماعات  "الإرهابية" الأخرى، التي تفيد بأن الولايات المتحدة في حالة حرب مع  الإسلام. 

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