"أديل " تطالب ترامب التوقف عن استخدام أغانيها في حملته

"أديل " تطالب ترامب التوقف عن استخدام أغانيها

أعربت المغنية البريطانية "أديل" عن غضبها من المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية "دونالد ترامب"، بعد استخدامه أغانيها في حملته الرئاسية بدون إذن مسبق منها.

وأصدرت أديل بيان، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لمطالبة المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب التوقف عن استخدام أغانيها في مسيرات حملته الانتخابية، مؤكدة أنها لم تؤيد برنامجه السياسي.

وأكد المتحدث باسم أديل رفضها لممارسات ترامب قائلا: "لم تعط أديل إذن لاستخدام موسيقاها في أي الحملات السياسية".

وحاول ترامب استخدام أغاني أديل "Skyfall" و"Rolling In The Deep"، لجذب المزيد من المؤيدين من جمهورها استغلالا لشهرتها العالمية، ولم تكن أديل المغنية الأولي التى استغلها ترامب حيث سبقها ستيفن تايلر الذي أعرب عن غضبه ورفضه أيضا لاستخدام أغانيه في الحملات السياسية.