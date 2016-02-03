600دولار عقوبة إلقاء عقب السيجارة في الشارع بإيطاليا

تغليظ غرامة القاء اعقاب السجائر في الشوارع بايطاليا-ارشيف

غلظت الحكومة الإيطالية غرامات التدخين في الأماكن غير المخصصة له وكذلك عقوبة إلقاء أعقاب السجائر في الطرقات والشوارع لتصل إلى 600 دولار

وقررت السلطات الإيطالية فرض عقوبات مماثلة على المدخنين إذا دخنوا في سيارة مع طفل أو امرأة حامل، جاء ذلك في إطار تفعيل قوانين جديدة للصحة والبيئة

ووفقا لـوكالة "أسوشيتد برس" الامريكية فإن القيود على التدخين تمتد إلى منع التدخين في المكاتب والمطاعم ودور السينما والأماكن العامة الأخرى، وحتى المساحات الخاصة كالسيارة.

وتستهدف القيود على وجه التحديد مستشفيات الأطفال وغيرها من المرافق الطبية التي تخدم النساء الحوامل وحديثي الولادة في محاولة لتقليل عدد الوفيات الذي يقدر بين 70 ألفا إلى 83 ألف وفاة سنويا، تقول الحكومة إن السبب فيها تدخين التبغ.

وتتماشي الإجراءات الجديدة في ايطاليا مع لوائح الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى منع الشباب من إدمان التدخين واستهداف أصحاب المتاجر التي تبيع التبغ إلى القصر ومنتجي السجائر الذين يسوقونها إليهم بغرامات مالية كبيرة.

أما القانون المنفصل الذي يعاقب على إلقاء أعقاب السجائر في الشارع فهو جزء من لائحة تتعلق بالنظافة تعاقب أيضا من يبصق العلكة أو يلقي بفواتير التسوق في الشارع