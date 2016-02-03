هنية: لن نتخلى عن قضيتنا رغم الأهوال والتحديات

إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"

أكد إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن شهداء الأنفاق هم شهداء خيار المقاومة وتحرير الأراضي الفلسطينية والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف هنية، في كلمته خلال تشييع جثمان شهيدين قضيا داخل أحد الأنفاق بالقطاع، أنه "رغم الأهوال والتحديات والتهديدات لن نتخلى عن قضيتنا والمقاومة جاهزة لبذل الغالي والنفيس".

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت عن استشهاد "فؤاد أبو عطيوي" و"أحمد الزهار" داخل نفق وسط قطاع غزة أمس الثلاثاء.

وشيع الآلاف من أبناء قطاع غزة جثماني الشهيدين بمشاركة مسئولين من حركة حماس، منهم أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.