نسخة سرية من الإنجيل تبشر بقدوم رسول الإسلام

الفاتيكان طلب الإطلاع على نسخة الإنجيل السرية ـ ديلي ميل

ربما يتسبب هذا الكشف عن نسخة سرية من الإنجيل يبشر فيها المسيح عليه السلام بنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم في الكثير من الجدل بين أتباع المسيحية والإسلام أكبر ديانتين على وجه الأرض.

وأثار كشف صحيفة "ديلي ميل البريطانية" عن نسخة سرية من الإنجيل تعود إلى 15 قرنا من الزمان اهتمام الفاتيكان، إذ طلب البابا السابق "بنديكتوس السادس عشر" أن يطلع على الإنجيل الذي يقال إنه إنجيل برنابا، والذي تخفيه الدولة التركية على مدى 12 عاما الماضية.

ويقدر ثمن هذه النسخة من الإنجيل بحوالي 14 مليون جنيه استرليني، وهي مكتوبة يدويا بخط مذهب باللغة الآرامية، اللغة الأم للمسيح عيسى عليه السلام.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن هذه النسخة من الإنجيل مكتوبة في مجلد مصنوع من جلود الحيوانات، وعثر عليه في تركيا أثناء مطاردة الشرطة لعملية تهريب في العام 2000.

وقال وزير الثقافة والسياحة التركي "أرطغرل جوناي" إن الكتاب يمكن أن يكون نسخة أصلية من الإنجيل، والتي تم إخفاؤها من قبل الكنيسة بسبب التشابه القوى مع الرواية الإسلامية حول المسيح عليه السلام.

وأضاف الوزير أن الفاتيكان قدم طلبا رسميا لرؤية الكتاب المقدس، والذي يحوي نصا يعتبر المسيح بشرا وليس إلها.