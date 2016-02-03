مصر: إلغاء إعدام 149 من رافضي الانقلاب في "أحداث كرداسة"

بعض المتهمين في أحداث كرداسة- أرشيف

قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق 149 من رافضي الانقلاب فى قضية أحداث قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، بمن بينهم سيدة تدعى (سامية شنن) وإعادة المحاكمة من جديد.

كما قضت بإلغاء حكم صادر بالسجن لمدة 10 سنوات على متهم واحد في القضية ذاتها.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قد قضت في فبراير من العام الماضي بإعدام 149 متهمًا حضوريًا و34 غيابيًا في القضية. وبالبراءة لمتهمين، وانقضاء الدعوى عن متهمين لوفاتهما.

كانت النيابة العامة نسبت للمتهمين، ارتكاب جرائم التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة، وقتل 11 ضباطًا من قسم شرطة كرداسة، والتمثيل بجثثهم، وقتل 2 مدنيين، تصادف وجودهما داخل القسم أثناء الواقعة.

كما أسندت إليهم اتهامات بـ"الشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة".