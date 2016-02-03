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مالي: مهرجان "دوغون" يعود بعد غياب

3/2/2016

في باماكو.. أقيم احتفال للثقافة والتراث للمرة الأولى منذ سنوات  حيث تم تقديم الرقصات القومية والمحلية و عرض الفنون التراثية من الأقنعة والمنحوتات الخشبية  والتحف الفنية. 

ومهرجان "دوغون" يعقد كل ثلاث سنوات ، وهو حدث ثقافي كبير يستقطب آلاف السياح المحليين والدوليين ، إلا أن هذا المهرجان تم تأجيله لفترة طويلة بسبب الاضطرابات السياسية وانعدام الأمن في شمال  البلاد ، ما أدى إلى خسائر فادحة في عائدات السياحة في مالي. 

إحياء المهرجان هو واحد من عدة جهود لتعزيز  صناعة السياحة والثقافي من قبل رجال الأعمال المحليين ، ويعتبر المهرجان أيضا وجها لثقافة مالي التي تعد  ملجأ للسلم والثقافة في غرب أفريقيا. 

كما استقطب المهرجان لمدة ثلاثة أيام المئات من الزوار، وكثير منهم من قبيلة دوغون الجماعة التي تعيش في باماكو. 

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