البث الحي
منوعات

في اليابان، مهرجان لطرد الشياطين بفول الصويا

3/2/2016

تجمعت حشود من اليابانيين أمام المعابد للحصول على أكياس صغيرة من حبوب فول الصويا التي يقوم الرهبان بتوزيعها وإلقائها على المتجمعين في وسط العاصمة اليابانية طوكيو في احتفال يسمي بمهرجان  "ماميماكي" والذي يعقد إيذانا بحلول فصل الربيع وتيمنا بالحظ السعيد .

ومن الطقوس التي تم أداؤها ، قيام الأطفال بالحصول على أكياس من الحبوب  من ذويهم وقاموا بمطاردة أشخاص يرتدون ملابس توحي بأنهم من الشاطين وقاموا بإلقائها عليهم في إشارة إلى قدرتهم على طرد الأرواح الشريرة .

ويقول المشاركون إن هذه الطقوس تطورت على  مر السنين، فيما يحتشد الآلاف في المعابد للمشاركة في طقوس التقاط أكياس فول الصويا و طرد الشياطين والأرواح الشريرة   ، حيث يؤكد الرهبان أن الشياطين والأرواح الشريرة تكره هذه الحبوب .

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ليبيا.. قبيلة "التبو" تهاجم أوكار مقاتلين أجانب انتقاما لمقتل أحد شبابها (فيديو)

(الجزيرة)