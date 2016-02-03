في اليابان، مهرجان لطرد الشياطين بفول الصويا

تجمعت حشود من اليابانيين أمام المعابد للحصول على أكياس صغيرة من حبوب فول الصويا التي يقوم الرهبان بتوزيعها وإلقائها على المتجمعين في وسط العاصمة اليابانية طوكيو في احتفال يسمي بمهرجان "ماميماكي" والذي يعقد إيذانا بحلول فصل الربيع وتيمنا بالحظ السعيد .

ومن الطقوس التي تم أداؤها ، قيام الأطفال بالحصول على أكياس من الحبوب من ذويهم وقاموا بمطاردة أشخاص يرتدون ملابس توحي بأنهم من الشاطين وقاموا بإلقائها عليهم في إشارة إلى قدرتهم على طرد الأرواح الشريرة .

ويقول المشاركون إن هذه الطقوس تطورت على مر السنين، فيما يحتشد الآلاف في المعابد للمشاركة في طقوس التقاط أكياس فول الصويا و طرد الشياطين والأرواح الشريرة ، حيث يؤكد الرهبان أن الشياطين والأرواح الشريرة تكره هذه الحبوب .