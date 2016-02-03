فيديو :إصابة ضابطي أمن وطني وتصفية شخصين في مواجهات بالمعادي

قتلت قوات الأمن المصرية شخصين بمنطقة حدائق المعادي بالقاهرة وذلك خلال مواجهة مسلحة استمرت لمدة تزيد عن ال6 ساعات أصيب فيها 5 من عناصر الشرطة بينهم ضابطان من الأمن الوطني بحسب مصادر أمنية وبيان وزارة الداخلية الذي صدر قبل ساعات .

وشكك مواطنون من أهالي المنطقة التي شهدت تلك المواجهة في رواية وزارة الداخلية ،وقالوا إن قوات الأمن قامت بتقييد عدد من الشباب واحتجزتهم داخل العقار الذي شهد تلك الاشتباكات

الا أن أحد الأهالي قام بتصوير مقطع فيديو للحظات المواجهة ،وبثه على موقع اليوتيوب ويظهر في الفيديو أصوات طلقات رصاص متسارعة وبعض أهالي المنطقة وهم يراقبون الاحداث .

من جانبها قالت وزارة الداخلية في بيانها إن العنصرين اللذين قتلا اليوم في المواجهة الأمنية بحدائق المعادي كانا مرتبطين تنظيميا بأحمد جلال الذي عثر عليه مقتولا قبل عدة أيام بعد فترة اختفاء قسري وصلت ل10 ايام ونسب بيان الداخلية لأحمد جلال الذي أثارت واقعة وفاته ضجة كبيرة أنه مسئول ما يسمى بتنظيم أجناد مصر وأنه سبق تورطه فى تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية

وأضاف بيان الداخلية أن القتيلين استأجرا بالعقار رقم 2 شارع الإمام حسن على من شارع عبدالحميد مكى البساتين القاهرة ، وأنهما حولاها الي وكر للاختباء وتصنيع المواد المتفجرة والانطلاق منها لتنفيذ أعمال عدائية رداً على مصرع القيادى المذكور مؤخراً فى مواجهة أمنية".



وأنه تم على الفور استهداف وكر اختبائهم وأنهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاه قوات الأمن فتم التعامل معهم لمدة قاربت 6 ساعات

وأضاف بيان الداخلية "أسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع كل من الهارب/ محمد عباس حسين جاد ، مواليد 1983 القاهرة عزبة الوالدة بحلوان, مطلوب ضبطه فى القضية رقم 621/2014 حصر أمن دولة عليا تحرك كتائب حلوان ، و محمد أحمد عبدالعزيز عبدالكريم , مواليد 1991 ومقيم بالجيزة جرزا ، مركز العياط ) وانه تم العثور بحوزتهما على 2 سلاح آلى , سلاح (آر.بى.جى) مزود بمقذوف ، طبنجة ماركة حلوان 9 مم.