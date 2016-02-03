فابيوس: لا ننوي التدخل العسكري في ليبيا

أكد وزير الخارجية الفرنسي،

وزير الخارجية الفرنسي /لوران فابيوس

أن بلاده "ليست لديها نية للتدخل عسكرياً في ليبيا".

جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلى بها على هامش مشاركته في اجتماع روما للتحالف الدولي ضد "تنظيم الدولة"، الذي انطلق الثلاثاء، في العاصمة الإيطالية.

وقال فابيوس في تصريحاته التي نقلها التلفزيون الإيطالي الرسمي إن "التدخل العسكري في ليبيا من جانبنا، ليس مطروحاً على الإطلاق، وأنا لا أعرف مصدر مثل هذه الأنباء".

مستدركاً في رده على سؤال لأحد الصحفيين حول صحة ما تناقلته تقارير إعلامية بشأن نية فرنسا التدخل بليبيا: "هناك مجموعة صغيرة (في فرنسا، لم يسمها) تقوم بالضغط في هذا الاتجاه، ولكنه ليس موقف الحكومة".

وأضاف "ما هو صحيح، هو أننا نشعر بالقلق حيال تقدم داعش في ليبيا، وهذا هو السبب الذي يحتم علينا الضغط من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية هناك".

كان مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، شرقي ليبيا، قد رفض قبل أسبوعين، التشكيلة الوزارية، التي تقدم بها رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، مطالبا إياه بتقديم تشكيلة جديدة مصغرة.

وكان اجتماع روما، أطلق اليوم (لمدة يوم واحد)، برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، باولو جينتيلوني ونظيره الأمريكي، وبحضور وزراء خارجية 23 دولة غربية وعربية، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني.