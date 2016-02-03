علماء: فك "شفرة جينات مصاصة دماء البشر"

حشرة بق الفراش

تنطلق ليلا من أماكن اختبائها يدفعها العطش لدم البشر .. ليست كائنات خيالية مصاصة للدماء بل هي حشرة بق الفراش ، التي عاودت الظهور في شتى أرجاء العالم خلال العقدين الأخيرين .

وقال جورج أماتو مدير معهد ساكلر للجينوميات المقارنة بمتحف التاريخ الطبيعي الأمريكي في نيويورك إن العلماء خرجوا (الثلاثاء) بخريطة جينية كاملة (جينوم) لبق الفراش يمكن أن ترشد جهود القضاء على هذه الحشرات الصغيرة ، موضحا "إنها أداة هائلة مستحدثة للباحثين المهتمين بمكافحة هذه الآفة".

وقال لويس سوركين عالم الحشرات بالمتحف "تنتشر حشرات بق الفراش بكثافة حاليا في معظم المدن الكبرى في أرجاء العالم وصارت مقاومة للمبيدات الحشرية بصفة متزايدة ما يجعل مكافحتها أمرا بالغ الصعوبة".

وقال جوشوا بينويت عالم الحشرات بجامعة سينسيناتي في الدراسة التي نشرتها دورية (نيتشر كوميونيكيشنز) "تختبئ حشرة بق الفراش في عدة أماكن بالمنزل وعادة ما تعيش في ثنيات أغطية الفراش والوسائد والأرائك أو الأثاث ووجدت أيضا داخل المقابس الكهربية وفي الأدراج وشقوق التقاء الأرضيات بالحوائط".

ويوجد بق الفراش في جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية وهو يلدغ الإنسان منذ آلاف السنين فيما أدى انتشار المبيدات الحشرية في أعقاب الحرب العالمية الثانية إلى القضاء عليه في مختلف المناطق لكنه عاود الظهور بصورة مقاومة للمبيدات ويزدهر في البيوت ذات التدفئة وفي مناطق الوصلات بوحدات حفظ الأمتعة في مجال السفر الدولي.