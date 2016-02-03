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صومالي يسقط من طائرة

3/2/2016

طائرة تابعة للشركة التي تعرضت طائرتها لانفجار

قال مسؤولون صوماليون  الأربعاء إن انفجارا تسبب في سقوط رجل من على متن طائرة من طراز إيرباص إيه321  خلال رحلة من مقديشو إلى جيبوتي الأمر الذي أحدث ثقبا في جسم الطائرة ما أدى إلى عودتها والهبوط اضطراريا بمطار العاصمة.

وقال مدير الطيران المدني الصومالي عبد الواحد عمر لموقع الإذاعة الرسمية على الإنترنت إنه تم العثور على جثة شخص يبلغ من العمر نحو 55 عاما كان قد اختفى بعد أن هبطت الطائرة التابعة لشركة دالو للطيران أمس الثلاثاء على بعد نحو  30 كيلومترا شمالي مقديشو، فيما يعتقد أنه سقط من الطائرة.

وقالت شركة دالو في صفحتها على فيسبوك أمس إن الطائرة أقلعت من مقديشو وكانت في طريقها إلى جيبوتي وعلى متنها 74 شخصا قبل أن تتعرض لحادث أجبرها على العودة. وكانت الشركة قالت إنه تم إجلاء جميع الركاب دون أن يصبهم أذى. ولم تذكر أي تعليق آخر .

وقال موقع هيئة الطيران إن شهودا سمعوا دوي انفجار قوي. وأظهرت صور الطائرة ثقبا في جسم الطائرة فوق أحد الأجنحة. وأشاد الخبراء بأداء الطاقم أثناء الهبوط إذ لم يصب سوى اثنين من الركاب بجروح من بين 74 راكبا.

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