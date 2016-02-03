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شاهد: يوميات الثورة المصرية.. 3 فبراير

3/2/2016

في الثالث من فبراير 2011 أي اليوم التالي لموقعة الجمل أعلن عمر سليمان نائب الرئيس (المخلوع) حسني مبارك وقتها، أن أيا من حسني مبارك ونجله جمال لن يترشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة في سبتمبر/أيلول 2013.

وصرح الرئيس المخلوع حسني مبارك لقناة "ABC الأمريكية" أنه يود الاستقال؛  لكنه يخشى أن تغرق البلاد في الفوضى.

ومنع النائب العام كلا من ( رجل الأعمال أمين تنظيم الحزب الوطني أحمد عز، ووزير السياحة زهير جــرانه، ووزير الإسكان أحمد المغربي، ووزير الداخلية حبيب العادلي، وعدد آخر من المسئولين في بعض الهيئات، والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباتهم في البنوك). 

المصدر : الجزيرة مباشر
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