شاهد: أوباما يستشهد بالقرآن والأحاديث النبوية

في أول زيارة له لمسجد بالولايات المتحدة الامريكية منذ انتخابه رئيسا قبل 7 سنوات اعترف الرئيس الامريكي باراك اوباما بأن المضايقات التي تعرض لها المسلمون في أمريكا بلغت عنان السماء .

واستشهد أوباما الذي تنتهي فترة رئاسته الثانية في نوفمبر المقبل بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية للتدليل على أن المسلمين جزء من المجتمع الامريكي وأنهم يجب الا يستمعوا لمن وصفهم بالجهلاء الذين يقولون " إما أن تكون أمريكيا أو مسلما "

وقال اوباما في كلمته التي ألقاها بمسجد في بالتيمور بولاية ميرلاند بحضور عدد من الرموز الإسلامية بالولايات المتحدة "نحن جميعا اسرة واحدة اذا اشتكي منها عضو تداعي لها سائر الاعضاء بالسهر "

واضاف "منذ احداث 11 سبتمبر وهجمات باريس وهناك من يربط هذه الاعتداءت بالدين الإسلامي وهذا غير صحيح إطلاقا فمعظم الأمريكين لا يسمعون عن المسلمين إلا من خلال التلفاز والسينما وهؤلاء يقدمونهم في الغالب بصورة مشوهة "

وأكد اوباما ن المسلمين تعرضوا لمضايقات في أمريكا بلغت عنان السماء على حد قوله، مشيرا الي تعرض مساجد واطفال مسلمين لهجمات وتعرض اشخاص غير مسلمين لاعتداءات لمجرد انهم لبسوا ملابس تشبه الملابس الإسلامية .

شكرا لك على خدمتك لدينك وانك ستصبحين طبيبة رائعة ،شكرا لاستافضتكم ارد ان اشكر قادةو المسلمين المريككين الذين تجموا عناء الفسر وجاءزا الي هنا واحيي

ف هذا المسجد هناك قصة امريكية انتم جزء من هذه المدينة منذ نصف قرن

المسجد مكان للعبادة يعبر فيه المرء عن حبه لله وحبه للاخرين مثله مثل الكنيسة ،والفتيان والفيتات يأتون هنا انظروا الي اسول حياتنا شكرا لكم لمساعدة جيرانكم وتعزيز صفوفكم ضمن السرة الامريكية الواحدة نحن ممتنون لكم

ان المجتمعات المسلمة في امريكا ينتابهم خوف شانهم شان المريكين ازاء تهديد الاهاب يضاف الي ذلك انتم كمسلمين تعانون السواد الاعظم من الامريكين لا يعرفون ان الكثير من الكمسلميم الامريكين في بلادنا وربما يسمع البعض منهم عن مالمسلمين بوصة رمشوهة من خلال التلفاز والسيما

وتابع اوباما بتأثر " لا يسعك سوى أن ينفطر قلبك حينما تسمع اطفال مسلمين يقولون لآبائهم هل سيهجروننا من هنا هل سيسجوننا خلف القضبان لماذا يتعاملون معنا بهذه الطريقة "

وشدد اوباما في خطابه اكثر من مرة على أن الدستور الأمريكي ينص على جرية الاعتقاد وحرية التعبد .

واضاف مبتسما لست اول رئيس امريكي يقال عنه مسلم فهناك توماس جيفرسون وهو من الرؤساء المؤسسين للولايات المتحدة قيل عنه ذلك ايضا ،واضاف "لقد كانت لدى جيفرسون نسخة من القرآن "

ولفت اوباما الي ان المسلمين جزء من مكون المجتمع الامريكي قائلا "لقد قابلت اطباء وعلماء مسلمين فخورين بوجودهم في الولايات المتحدة وهناك من مسلمي امريكا من صصم ناطحة سحاب في شيكاغو ومنهم ابطال رياضة عالميين مثل محمد على كلاي "

وكشف اوباما انه وصلته رسائل من مسلمين يعانون من التمييز والاضطهاد، وقال اتمني ان اري في التلفزيون الأمريكي مسلمين لا يتم تقديمهم على انهم يهددون الامن القومي الامريكي.

وانتقل اوباما للحديث عن التنظيمات المتطرفة وقال "الغالبية العظمى من المسلمين محبين للسلام وقلة قليلة منهم اساءت تفسير الاسلام "

واضاف "القاعدة وتنظيم الدولة ليسوا المنظمات الوحيدة التي استخدمت اسم الرب في القيام باعمال متطرفة وهناك جماعات اخري في اديان اخرى قامت بنفس الشيء ،ولكن القاعدة وتنظيم الدولة يحاولون ان يصوروا أن امريكا في حرب مع الاسلام "

وتساءل اوباما كيف نتقدم معا ضد هذه التنظيمات التي تقتل مواطنيها بدم بارد

وقال " ان القران يقول من قتل نفسا يغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ،ويقول ايضا انا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، واول كلمة في القرآن هي اقرا وهذا كله يدل على أن المسلمين ضد الارهاب وضد الجهل "

واشار اوباما الي ان تنظيم الدولة وباقي التنظيمات المتطرفة تحاول البحث عن شرعية في اعمالها المتطرفة بالقول ان امريكا تحارب الاسلام وهذا غير صحيح ويجب على المجتمعات الاسلامية الا تعطيهم هذه الشرعية "

ودعا اوباما الأمريكيين الي رفض السياسيين الذين يعادون اصحاب الديانات الأخرى