سول تهدد بيونج يانج بثمن فادح إذا أطلقت "صاروخا "

تأهب في الجيش الياباني تحسبا لإنطلاق صاروخ كوري شمالي-ارشيف

حذرت كوريا الجنوبية جارتها كوريا الشمالية من أنها ستدفع "ثمنا فادحا" إذا مضت قدما في خطة إطلاق قمر صناعي تعتبره سول اختبارا صاروخيا

وقال مكتب الرئاسة في سول في بيان إنه يجب على كوريا الشمالية أن تلغي فورا الإطلاق المزمع الذي يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وجاء هذا التحذير من سول بعد أن أخطرت كوريا الشمالية وكالات تابعة للامم المتحدة في وقت متأخر يوم الثلاثاء بخطتها لإطلاق ما سمته "قمرا صناعيا لرصد كوكب الارض" في يوم ما في الفترة من الثامن إلى الخامس والعشرين من فبراير شباط.

وقال بيان قصر الرئاسة الكوري الجنوبي "الإخطار الذي صدر عن كوريا الشمالية بشأن الخطة لإطلاق صاروخ بعيد المدى والذي يأتي في وقت يجري فيه بالفعل مناقشة لعقوبات مجلس الامن بعد تجربتها النووية الرابعة هو تحد مباشر للمجتمع الدولي."

وأضاف قائلا "نحذر بقوة من أن الشمال سيدفع ثمنا فادحا… إذا مضى قدما في خطة إطلاق الصاروخ البعيد المدى "

وتسبب اعلان كوريا الشمالية عن نيتها اطلاق صاروخ محمل بقمر صناعي لرصد كوكب الارض في وضع اليابان لجيشها في حالة تأهب لإسقاط الصاروخ الكوري شمالي إذا هدد أمنها

وأمر وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني وحدات الدفاع المضادة للصواريخ الباليستية بأن تكون جاهزة لإسقاط أي صاروخ كوري شمالي يهدد اليابان وتشمل هذه الوحدات مدمرات مجهزة بصواريخ أيجيس في بحر اليابان وبطاريات لصواريخ باتريوت

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه سيعمل مع الولايات المتحدة ودول أخرى "ليطالب بقوة" بأن تنأى كوريا الشمالية بنفسها عما وصفه بالخطة المقررة لإطلاق الصاروخ".

ومن المرجح أن يحلق الصاروخ الكوري الشمالي فوق جزيرة أوكيناوا اليابانية في المحيط على ارتفاع عدة مئات الكيلومترات

وسبق لكوريا الشمالية منذ عدة اسابيع أن أعلنت عن نجاحها في إجراء تجربة لقنبلة هيدروجينية وهو ما تسبب في حالة من القلق الدولي