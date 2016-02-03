البث الحي
منوعات

سوريان يطوران تطبيقا للهواتف لدمج اللاجئين في ألمانيا

3/2/2016

تطبيق ذكي للحكومة الألمانية للترحيب باللاجئين

يعمل سوريان على تطوير تطبيق للهواتف الذكية يهدف لتسهيل حياة اللاجئين في ألمانيا ودمجهم في المجتمع.

وقال السوري وسام الفراتي 25 عاما إنه إذا تلقى اللاجئون المساعدة السليمة في بداية وصولهم إلى ألمانيا، فإنهم سيتمكنون من تدبير شؤونهم  بمفردهم خلال فترة وجيزة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) عن الفراتي قوله إنه وصل إلى ألمانيا قبل حوالي 14 شهرا وكان يتمنى  الحصول على مزيد من المساعدة فيما يتعلق بسبل التوجه إلى السلطات المختصة والأطباء.

ولا يزال السوريان في بداية مشروعهما، ويدعمهما في تطوير التطبيق منظمة  "إيه دابليو أوه" الألمانية الخيرية في فرانكفورت.

كانت الحكومة الألمانية قد طورت بالفعل مطلع العام الجاري تطبيقا للهواتف الذكية يهدف لتسهيل حياة اللاجئين في البلاد.

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ليبيا.. قبيلة "التبو" تهاجم أوكار مقاتلين أجانب انتقاما لمقتل أحد شبابها (فيديو)

(الجزيرة)