سوريان يطوران تطبيقا للهواتف لدمج اللاجئين في ألمانيا

تطبيق ذكي للحكومة الألمانية للترحيب باللاجئين

يعمل سوريان على تطوير تطبيق للهواتف الذكية يهدف لتسهيل حياة اللاجئين في ألمانيا ودمجهم في المجتمع.

وقال السوري وسام الفراتي 25 عاما إنه إذا تلقى اللاجئون المساعدة السليمة في بداية وصولهم إلى ألمانيا، فإنهم سيتمكنون من تدبير شؤونهم بمفردهم خلال فترة وجيزة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) عن الفراتي قوله إنه وصل إلى ألمانيا قبل حوالي 14 شهرا وكان يتمنى الحصول على مزيد من المساعدة فيما يتعلق بسبل التوجه إلى السلطات المختصة والأطباء.

ولا يزال السوريان في بداية مشروعهما، ويدعمهما في تطوير التطبيق منظمة "إيه دابليو أوه" الألمانية الخيرية في فرانكفورت.

كانت الحكومة الألمانية قد طورت بالفعل مطلع العام الجاري تطبيقا للهواتف الذكية يهدف لتسهيل حياة اللاجئين في البلاد.