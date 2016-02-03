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دربالة: نواجه مذبحة جديدة للقضاة في مصر

3/2/2016

قال المستشار محمد ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض المصرية إن تقديم 75 قاضيا للمحاكمة هو مذبحة جديدة للقضاة في مصر على حد وصفه.

وأضاف دربالة، في بيان متلفز، أن محاكمة القضاة الذين أصدروا بيانًا في 27 يوليو/تموز 2013 لتوضيح رأيهم بشأن الأحداث في مصر كانت مثارًا للريبة والانتقاد، موضحا أن تقارير من 14 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية وصفتها بأنها محاكمة ذات صبغة سياسية أهدرت فيها كافة الضمانات القانونية الدولية.

وأوضح دربالة أن القضاة المعزولين قدموا طعنًا أمام مجلس التأديب الأعلى للقضاء تبين أن تشكليه قد شابه البطلان لعدم صلاحية بعض أعضائه لنظر الدعوى، وذلك لسبق نظر القضية أكثر من مرة. 

وأشار إلى أنهم متمسكون بالسبل والوسائل القانونية لضمان محاكمة عادلة ومنصفة، واصفا الإجراءات التي اتخذت ضد قضاة البيان بالتعنت والظلم.

ونبه إلى أن القضاة الماثلين أمام المحكمة فوجئوا بالقاضي أحمد محمود صديق المنشاوي جالسا على منصة المحكمة رغم أنه أحد المبلغين عنهم والذي كان بلاغه سببا  في إحالة القضية، وهو ما يعد مخالفا للقانون.

وشدد على أن البيان الذي يُحاكم القضاة على إصداره لا يعدو على أن يكون من سبيل التناصح، وشكل من أشكال حرية الفكر والتعبير، الذي هو مكفول لكل المواطنين بنصوص الدستور والقانون، على حد قوله.

وكان  75 قاضياً قد أصدروا بيانا في 24 يوليو 2013 عبروا فيه عن رأيهم بشأن ما مرت به مصر من أحداث جسام عقب عزل الجيش للرئيس محمد مرسي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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