بهذه الطرق.. تَعلّموا كيف تُربُّون أبناءكم

قال الخبير التربوي، أسامة أنور، إن الطفل وعاء يجب أن يملأه الأم والأب بكل جميل ليقدموا للمجتمع إنسانًا سويًا، ومهيأ اجتماعياً وسلوكياً لمواجهة الحياة والتعامل معها بوعي.

وأضاف، خلال لقائه بنافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر الأربعاء، أنه يجب على الوالدين ربط طفلهم بالله، مع بناء جسر متواصل من الحب غير المشروط بينهم لتنمية ودعم هذا الكيان الصغير حتى يكبر.

وأوضح الخبير التربوي أن الطفل في عمر الـ5 سنوات يجب أن نحدثه عن صفات الله الجميلة ومعاني الكمال، فنحدثه عن الله الودود، الله السلام، الله الغفور الرحيم الرزاق الوهاب، مع إظهار ذلك من خلال أفعال الوالدين أمامه من مظاهر الرحمة والود.

ونصح بتجنب الحديث في تلك المرحلة عن النار أو الشيطان حيث لا يسمح عمر الطفل بعد لاستيعاب مثل تلك الأمور التي تثير خوفه وربما تؤثر عليه نفسياً في المستقبل، مع أهمية التدرج في التعلم وإكسابه الخبرات والسلوكيات تدريجيًا.

وأشار إلى أن الاهتمام بالطفل، وعدم العقاب بالشدة مع عدم التقليل من شأنه، وعدم إثارة الغيرة من أخيه الأصغر وتهيئة الطفل لذلك، كلها أمور يجب أن ينتبه لها الوالدين عند تربية الطفل.

ولفت الخبير التربوي إلى أن تعديل السلوك باتباع سلوك بديل، هو أحد طرق العلاج السلوكي للطفل وليس مجرد النهي المطلق، فمن أصول التربية إيجاد وسيلة لاكتساب سلوك بديل وليس مجرد النهي عن سلوك معين مع توفير البيئة الملائمة لتغيير السلوك، مع الانتباه للمتغيرات.

من جهتها، قالت الدكتورة رانيا الصوالحي، مدربة مهارات تربوية، إن الطفل أشبه بإسفنجة تمتص من الوالدين كل السلوكيات والخبرات، وبالتالي فالطفل يكتسب سلوكياته بالتعلم، لذا يعتبر "الوعي" هو الأمر الأهم في تربية الأطفال.

وأضافت أن تربية الأطفال تستلزم مزيدًا من الصبر، ونصحت بعدم تكرار كلمات وأفعال معينة حتى لا تثير خوف الطفل وتجعله انطوائياً في المستقبل، ومن الضروري جدًا فتح حوار دائم مع الأطفال مع ضرورة الوعي بطريقة التعامل معهم.