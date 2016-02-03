بنكيران: 3.1 مليار دولار ارتفاع بالاستثمار الأجنبي خلال 2015

لم يعلن بنكيران عن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في بلاده ـ الأناضول

قال رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلاده، سجلت ارتفاعًا خلال العام الماضي 2015، بلغت قيمته 3.1 مليار دولار.

وأضاف بنكيران، في رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب "البرلمان"، أمس الثلاثاء، إن الارتفاع في الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي 2015، بلغ 31 مليار درهم "3.1 مليار دولار"، بينما بلغ في نهاية 2010، نحو 13.3 مليار درهم "1.3 مليار دولار".

ولم يعط رئيس الوزراء أرقامًا، حول إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية في المغرب خلال العام الماضي.



وأثنى رئيس الوزراء المغربي على وضع بلاده الاقتصادي، قائلاً، "رغم الصعوبات الاقتصادية العالمية والظروف التي تشهدها المنطقة، والمنافسة الشديدة للدول المستقطبة للاستثمارات المباشرة، يعد المغرب من أهم البلدان المستفيدة من فرص الاستثمار بالمنطقة".

وأشار أن بلاده استقطبت 31% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الموجهة لشمال أفريقيا لسنة 2014، مقابل 12% سنة 2010.

ويشار إلى أنه خلال سنة 2014 احتل قطاع صناعة السيارات المرتبة الأولى في التصدير بقيمة معاملات بلغت 40 مليار درهم "4 مليار دولار"، لينتقل سنة 2015 إلى 49 مليار درهم "4.9 مليار دولار"، مشكلا 21% من إجمالي الصادرات.

وأكد رئيس الوزراء المغربي أن حكومته خصصت خلال السنوات الأخيرة، ميزانية غير مسبوقة للاستثمار، بلغت 180 مليار درهم (18.2 مليار دولار) سنة 2013، مقابل 189 مليار درهم ( 19.1 مليار دولار )، سنة 2016، منها حوالي 61 مليار درهم (6.1 مليار دولار) من الميزانية العامة.