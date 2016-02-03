بكتريا بلحية الرجال تؤدي لابتكار مضادات حيوية جديدة

شعر اللحية يحتوي على 100 نوع من البكتيريا

تتسابق شركات المستحضرات الدوائية حاليا لابتكار عقاقير جديدة لعلاج بكتيريا عنيدة تنتِج عن كثرة استخدام المضادات الحيوية.

وظهر في الآونة الأخيرة مصدر مذهل يتمثل في البكتريا التي تعيش في لحية الرجال، وذلك بعد دراسة منفصلة على 20 لحية أكدت أن شعر اللحية يحتوي على 100 نوع على الاقل من البكتريا.

وبدأ علماء الأحياء المجهرية على الفور في اختبارات لجميع هذه المستعمرات البكتيرية التي تم عزلها وتنميتها في بيئات ملائمة من مادة "الأجار" في محاولة لابتكار مضاد حيوي جديد من هذه السلالات.

وقال آدم روبرتس عالم الأحياء الدقيقة بكلية لندن الجامعية "ولدهشتنا وجدنا أن المضادات الحيوية المستخلصة من المستعمرات البكتيرية المأخوذة من عينات من اللحية قادرة على قتل سلالات عنيدة".

وطلب روبرتس من الجمهور أخذ عينات من البكتريا الموجودة في اللحية، ومن مصادر أخرى من المبردات ولعب الأطفال والحيوانات الأليفة لابتكار المزيد من هذه المضادات.