بالفيديو: 3 شهداء برصاص الاحتلال في القدس

هوية الشهداء الثلاثة

استشهد 3 شبان فلسطينيين، الأربعاء، برصاص الاحتلال في منطقة باب العامود وسط القدس المحتلة، بزعم تنفيذ عمليات طعن وإطلاق نار.

وأقرت شرطة الاحتلال في بيان لها قتلها 3 فلسطينيين، فيما ادعت إصابة مجندتين بإصابات وصفت بين البالغة والحرجة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال أغلقت منطقة باب العامود وبوابات البلدة القديمة من القدس المحتلة وهاجمت المواطنين بقنابل الصوت والغاز في منطقة باب العامود وشارع صلاح الدين وتقيم حواجز في محيط منطقة باب العامود.

وفي تفاصيل العملية بحسب زعم الاحتلال، أن ثلاثة شبان مسلحين "ببنادق وسكاكين وعبوات ناسفة" كانوا بطريقهم إلى باب العمود، استوقفتهم شرطة الاحتلال، وبينما طلبت من أحدهم إبراز هويته قام الثاني بإشهار بندقيته واطلاق عيارات نارية اتجاه الجنود ما اأدى لإصابة مجندتين اإسرائيليتين بجراح بالغة وجندي أخر وصفت جراحه بالطفيفة نقلوا على أثرها لمستشفى "هداسا هارهتسوفيم ".

فردت شرطة الاحتلال بإطلاق الرصاص تجاه الشبان الثلاثة بعد أن هرعت قوات كبيرة منهم اإلى مكان العملية، ونشر الإعلام الإسرائيلي، صورة تظهر الهويات الشخصية للشهداء التي يتبين فيها أنهم من قباطية جنوب غرب جنين.، وهو ما أكدته فيما بعد شرطة الاحتلال في بيان لها أن الشهداء من المنطقة المذكورة وتتراوح أعمارهم من 20-21 عاماً.