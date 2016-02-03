باسم يوسف يعود إلى الإنترنت في برنامج أمريكي

تعد البرنامج الجديد كاثي إيغن المعدة السابقة لـ "ذا دايلي شو"

يعود مقدم البرامج المصري الساخر باسم يوسف عبر عقد أبرمته معه شركة "فيوجن"، ليقدم برنامجاً ساخرًا بعنوان "دليل الديمقراطية".

وبحسب بيان إعلامي لـ "فيوجن" فإن البرنامج يعرض على قناتها على الانترنت وعلى جميع الوسائل الإعلامية الخاصة بالشبكة كجزء من تغطية انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وستعد البرنامج "كاثي إيغن" المعدة السابقة لبرنامج "ذا دايلي شو"، لجون ستيوارت.

وقالت صحيفة الأهرام المصرية إنه من خلال حلقات البرنامج والذي يقدم باللغة الإنجليزية يتابع المشاهدون رحلة يوسف إلي الولايات المتحدة الأمريكية بهدف دراسة الديمقراطية بها ونقل التجربة إلي الشرق الأوسط، ليكتشف بمرور الوقت مخالفة ديمقراطية الواقع لما كان يتوقعه.

يوسف عبر عن فخره بالمشاركة لمناقشة المشهد السياسي الأمريكي

ومن جانبه، عبر يوسف عن فخره بمشاركة "فيوجن" كواحدة من أكبر المنصات الرقمية في العالم في مثل هذا المشروع الذي وصفه بالملهم.

كما أضاف أنه "متحمس بشدة لكشف ومناقشة المشهد السياسي الأمريكي من خلال السخرية السياسية، ما بين موضوعات مثل الأسلحة والمليشيات العنصرية ودونالد ترامب، وأنا واثق من وفرة الموضوعات التي يمكن تناولها".

وتُعد شركة "فيوجن" إحدى كبرى الشبكات الإعلامية في العالم، حيث تستقطب جمهورًا متنوعًا من مختلف فئات الشباب من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة مثل التلفزيون والمنصات الرقمية، وقد تم إطلاق الشبكة في 2013.