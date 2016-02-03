انطلاق مهرجان "الجنادرية " بحضور العاهل السعودي

انطلاق مهرجان الجنادرية بحضور الملك سلمان بن عبد العزيز

انطلق اليوم الاربعاء بالعاصمة السعودية الرياض المهرجان الوطني للتراث والثقافة والعلوم "الجنادرية " بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز .

وقام العاهل السعودي بتكريم عدد من الشخصيات على هامش المهرجان الذي ينظمه الحرس الوطني السعودي ويستمر في الفترة من 3 الي 21 فبراير الجاري بقرية الجنادرية التراثية على أطراف مدينة الرياض

وتحل ألمانيا ضيف شرف على المهرجان هذا العام وترفع في مشاركتها شعار (ألمانيا – بلد الأفكار.. للابتكار تقاليد) وتهدف من خلاله للتعريف بالحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المستقبلية.

وقال السفير الألماني في الرياض بوريس روغه في بيان "اختيارنا كضيف مميز لمهرجان التراث والثقافة الأبرز في المملكة العربية السعودية خير دليل على مدى قوة العلاقات الثنائية بين البلدين."

وأضاف "ألمانيا تسعى لتبادل الآراء مع شعب المملكة العربية السعودية ونأمل أن يساهم الجناح الألماني في تقوية التفاهم بين الثقافات

ويمثل (سباق الهجن) السنوي الكبير الذي يشارك فيه ملاك الإبل من جميع دول مجلس التعاون الخليجي أحد أبرز معالم الجذب للمهرجان.

كما تعد (العرضة السعودية) أشهر مظاهر المهرجان وهي أشبه بالرقصة الرسمية للبلاد ويتمايل المشاركون فيها على وقع الطبول شاهرين السيوف تعبيرا عن القوة والفخر.

واختار المهرجان العالم السلفي والأديب السعودي محمد بن عمر بن عبد الرحمن العقيل وشهرته (أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري) الشخصية الثقافية المكرمة لهذا العام.

ومن أشهر مؤلفاته (ابن حزم خلال ألف عام) و(مسائل من تاريخ الجزيرة العربية) و(العقل الأدبي) و(تباريح)