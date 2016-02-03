اليونيسف: 60% من المهاجرين لأوربا "أطفال ونساء"

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أنه للمرة الأولى منذ بداية أزمة اللاجئين والمهاجرين في أوربا، يتخطى عدد الأطفال والنساء المتنقلين عبر أوربا عدد البالغين الذكور.

وقالت ساره كرو، المتحدثة باسم اليونيسف في جنيف، إن الأطفال والنساء يشكلون الآن ما يقرب من 60% من اللاجئين والمهاجرين الذين يعبرون الحدود من اليونان إلى مقدونيا، ويمثل الأطفال حاليا 36% من الذين يخوضون رحلة البحر ليعبروا بين اليونان وتركيا.

ودعت "كرو" إلى تعزيز أنظمة الحماية والصحة للأطفال المتنقلين، موضحة أنه على الرغم من أن العدد الدقيق للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين ليس معروفاً، إلا أن 35400 سعوا إلى اللجوء في السويد، ومعظمهم من الشباب الأفغان، في حين هناك أكثر من 60 ألف فتى غير مصحوب من ذويه في ألمانيا، أكثرهم من سوريا ثم أفغانستان فالعراق.