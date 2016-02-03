البث الحي
منوعات

اليونيسف: 60% من المهاجرين لأوربا "أطفال ونساء"

3/2/2016
 

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أنه للمرة الأولى منذ بداية أزمة اللاجئين والمهاجرين في أوربا، يتخطى عدد الأطفال والنساء المتنقلين عبر أوربا عدد البالغين الذكور.

وقالت ساره كرو، المتحدثة باسم اليونيسف في جنيف، إن الأطفال والنساء يشكلون الآن ما يقرب من 60% من اللاجئين والمهاجرين الذين يعبرون الحدود من اليونان إلى مقدونيا، ويمثل الأطفال حاليا 36% من الذين يخوضون رحلة البحر ليعبروا بين اليونان وتركيا.

ودعت "كرو" إلى تعزيز أنظمة الحماية والصحة للأطفال المتنقلين، موضحة أنه على الرغم من أن العدد الدقيق للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين ليس معروفاً، إلا أن 35400 سعوا إلى اللجوء في السويد، ومعظمهم من الشباب الأفغان، في حين هناك أكثر من 60 ألف فتى غير مصحوب من ذويه في ألمانيا، أكثرهم من سوريا ثم أفغانستان فالعراق.

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ليبيا.. قبيلة "التبو" تهاجم أوكار مقاتلين أجانب انتقاما لمقتل أحد شبابها (فيديو)

(الجزيرة)