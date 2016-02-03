القمامة تشعل أجواء السياسة في لبنان

يرى سكان بيروت أن حكومة بلادهم عاجزة عن حل مشكلة النفايات بينما تنبعث الروائح الكريهة في المدينة ، ويصفون الوضع بأنه بات "خطيرا".

قبل ستة أشهر أغلقت السلطات اللبنانية المكب الرئيسي للقمامة الخاصة ببيروت دون أن توفر بديلا. ومنذ ذلك الحين علق جامعو القمامة عملهم وتراكمت القمامة المتحللة في شوارع المدينة مُسببة ما يقول باحثون ونشطاء الآن إنه خطر على الصحة العامة.

ويقول المسؤولون إنهم سيحلون الأزمة من خلال استئجار شركة أجنبية لشحن النفايات إلى الخارج لكن حتى الوزير المسؤول يصف ذلك بأنه "جنون".

ويقول النشطاء إن الأزمة دليل على أن النظام الحاكم منذ 25 عاما – والقائم على تقاسم السلطة بين الجماعات الطائفية المتنازعة – يفتقر للكفاءة وبه من الفساد ما يجعله غير قادر على تقديم حتى الخدمات الأساسية لمواطنيه.

وقال وديع الأسمر مؤسس جماعة (طلعت ريحتكم) التي تأسست العام الماضي للاحتجاج على أزمة تكدس النفايات في الشوارع إن الحكومة فاسدة وبالتالي لن تنفذ استراتيجية لإدارة النفايات.

وأضاف الأسمر "نحن عم نعطي الحكومة شو هي آليات الحل، واللي هي مش نحن عم نخترعها يعني. ما انا نحن أذكى من غيرنا. نحن عم نعطيهم آليات الحل اللي كل العالم بتطبقها. للأسف لحدية اليوم (الى اليوم).

تلال من النفايات ترتفع في شكل أكوام في أماكن عشوائية في المدينة والمناطق المحيطة بها بما في ذلك ضفتي نهر بيروت وعلى بعد أمتار من نقطة التقائه بالبحر المتوسط.

ويجري حرق القمامة بما في ذلك في الغابات الجميلة حول بيروت فيملأ الجو دخان كريه الرائحة يحتوي على مستويات خطيرة من الملوثات.

وأظهرت دراسة أجرتها الجامعة الأمريكية في بيروت والمجلس الوطني للبحوث العلمية اللبناني أنه حال احتراق القمامة تزيد المواد المسرطنة في الجو بنسبة 2300 في المئة على الأقل وتزيد المعادن بما فيها الرصاص والزرنيخ بنسبة تتراوح بين 98 و1448 في المئة.

وعندما يرفض الجميع دفن النفايات في مناطقهم لا يكون هناك حل أمام الحكومة سوى استئجار شركة بريطانية لنقلها إلى الخارج ، قال وزير الزراعة المكلف بحل الأزمة أكرم شهيب للتلفزيون الوطني إنه "حل مجنون في بلد الجنون."