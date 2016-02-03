البث الحي
منوعات

القمامة تشعل أجواء السياسة في لبنان

3/2/2016

يرى سكان بيروت أن حكومة بلادهم عاجزة  عن حل مشكلة النفايات بينما تنبعث الروائح الكريهة في المدينة ، ويصفون الوضع بأنه بات "خطيرا".

قبل ستة أشهر أغلقت السلطات اللبنانية المكب الرئيسي للقمامة الخاصة ببيروت دون أن توفر بديلا. ومنذ ذلك الحين علق جامعو القمامة عملهم وتراكمت القمامة المتحللة في شوارع المدينة مُسببة ما يقول باحثون ونشطاء الآن إنه خطر على الصحة العامة.

ويقول المسؤولون إنهم سيحلون الأزمة من خلال استئجار شركة أجنبية لشحن النفايات إلى الخارج لكن حتى الوزير المسؤول يصف ذلك بأنه "جنون".

ويقول النشطاء إن الأزمة دليل على أن النظام الحاكم منذ 25 عاما – والقائم على تقاسم السلطة بين الجماعات الطائفية المتنازعة – يفتقر للكفاءة وبه من الفساد ما يجعله غير قادر على تقديم حتى الخدمات الأساسية لمواطنيه.

وقال وديع الأسمر مؤسس جماعة (طلعت ريحتكم) التي تأسست العام الماضي للاحتجاج على أزمة تكدس النفايات في الشوارع إن الحكومة فاسدة وبالتالي لن تنفذ استراتيجية لإدارة النفايات.

وأضاف الأسمر "نحن عم نعطي الحكومة شو هي آليات الحل،  واللي هي مش نحن عم نخترعها يعني. ما انا نحن أذكى من غيرنا. نحن عم نعطيهم آليات الحل اللي كل العالم بتطبقها. للأسف لحدية اليوم (الى اليوم).

تلال من النفايات ترتفع في شكل أكوام في أماكن عشوائية في المدينة والمناطق المحيطة بها بما في ذلك ضفتي نهر بيروت وعلى بعد أمتار من نقطة التقائه بالبحر المتوسط.

ويجري حرق القمامة بما في ذلك في الغابات الجميلة حول بيروت فيملأ الجو دخان كريه الرائحة يحتوي على مستويات خطيرة من الملوثات.

وأظهرت دراسة أجرتها الجامعة الأمريكية في بيروت والمجلس الوطني للبحوث العلمية اللبناني أنه حال احتراق القمامة تزيد المواد المسرطنة في الجو بنسبة 2300 في المئة على الأقل وتزيد المعادن بما فيها الرصاص والزرنيخ بنسبة تتراوح بين 98 و1448 في المئة. 

وعندما يرفض الجميع دفن النفايات في مناطقهم لا يكون هناك حل أمام الحكومة سوى استئجار شركة بريطانية لنقلها إلى الخارج ، قال وزير الزراعة المكلف بحل الأزمة أكرم شهيب للتلفزيون الوطني إنه  "حل مجنون في بلد الجنون."

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ليبيا.. قبيلة "التبو" تهاجم أوكار مقاتلين أجانب انتقاما لمقتل أحد شبابها (فيديو)

(الجزيرة)