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الزمالك المصري يشكو أهلي جده السعودي إلى الفيفا

3/2/2016

لاعب الزمالك المصري السابق محمد عبد الشافي

قال نادي الزمالك المصري إنه تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد  نادي أهلي جدة السعودي بسبب مستحقات الزمالك المتأخرة في بيع الظهير الأيسر محمد عبد الشافي والمقدرة بمليون و300 ألف  دولار.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) أن هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بسويسرا حاليا برفقة المستشار القانوني للقاء المحامي الإسباني الذي يتولى  قضايا الزمالك لتقديم الشكوى إلى الفيفا رسميا.

وكان الزمالك حصل على أكثر من وعد من مسئولي النادي السعودي بالحصول على  مستحقاته دون أن يتم تنفيذه، بحسب الوكالة.

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