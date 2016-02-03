"الزراعة" المصرية تستقبل شحنات قمح مسبب للسرطان

تعليق صحيفة الأهرام على استيراد القمح المصاب بالطفيل

قالت وزارة الزراعة المصرية اليوم الأربعاء إنها ستسمح باستيراد القمح الذي يحتوي على نسبة تصل إلى 0.05 بالمئة من طفيل الإرجوت المسبب للتسمم والسرطان، متراجعة بذلك عن سياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بالطفيل التي أثارت قلق التجار في الأسابيع الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عيد حواش "نلتزم بالمعايير والمواصفات المصرية ومن ثم فإن هذا يعني أننا نقبل ما يصل إلى 0.05 بالمئة" في إشارة إلى نسبة الإصابة بطفيل الإرجوت.

وأحدثت وزارة التموين حالة من الارتباك بين التجار في الأسابيع الأخيرة إذ أكدت لهم أنه سيتم السماح بشحنات القمح التي تصل نسبة الإصابة بطفيل الإرجوت فيها إلى 0.05 في المئة وهو معيار دولي شائع غير أن وزارة الزراعة رفضت جميع الشحنات التي تحتوي على أي نسبة من الطفيل.

وقال حواش إن وزارتي التموين والزراعة اتفقتا على تطبيق المواصفات التي تسمح بنسبة إصابة تصل إلى 0.05 في المئة. وأضاف "إلى أن يتم تغيير اللوائح سنقبل 0.05 في المئة".

وكانت الإدارة المركزية للحجر الزراعي في مصر قد قالت في تصريحات سابقة إنها سترفض أي شحنات من القمح المستورد الذي يحتوي على أي نسبة من طفيل الإرجوت.

وقال سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي "تشريعاتنا تقول لابد أن تكون الشحنة خالية من الإرجوت لأننا نحافظ على الثروة الزراعية".

وأضاف "ذلك ليس مستحيلا نظرا لأننا تلقينا شحنات كثيرة خالية من الارجوت".

ووصفت صحيفة الأهرام المصرية قبول وزارة الزراعة استيراد القمح المحتوي على الطفيل المسبب للتسمم ب"الفضيحة الكبرى". وأرجعت السبب في القرار إلى ضغوط مارستها فرنسا على مصر من خلال لقاء السفير الفرنسي بوزير الزراعة المصري.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور خيرى عبد المقصود، استاذ أمراض النباتات، تأكيده علي خطورة فطر "الإرجوت"، نظرا لقدرته على إصابة الإنسان بالصداع والمرأة بالإجهاض، كما أن تناوله بشكل مستمر يؤثر علي الكبد، ومن الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان علي المدى البعيد، إذا استخدم بشكل مستمر، كما يصيب الماشية بالإجهاض.