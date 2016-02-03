الجعفري من جنيف: لانعلم متى ستنتهي المفاوضات

رئيس وفد النظام السوري في جنيف – بشار الجعفري

قال بشار الجعفري رئيس وفد الحكومة السورية في محادثات السلام في جنيف (الأربعاء) إن مرحلة المحادثات التحضيرية للمفاوضات ستستغرق على الأرجح فترة أطول من المتوقع.

وأضاف في مقابلة صحفية أنه يبدو أن المرحلة الأولى ستستغرق وقتا أطول من المتوقع ولا يعلم الوفد الحكومي متى ستنتهي ، وتابع أن وفد النظام السوري لا يعلم من سيكون محاوروه أو عدد الوفود التي سيقابلها أو جدول الأعمال أو الأسماء الكاملة للمشاركين ، مضيفا أن المعلومات المأخوذة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا تبين أن الكثيرين من المشاركين لم يصلوا بعد إلى جنيف .