الجعفري: سنناقش العودة للمباحثات ، والقرار في دمشق

قال رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري إن النظام السوري سيناقش خلال القنوات الدبلوماسية إمكانية العودة لمباحثات جنيف المقررة في 25 فبراير، وأشار إلى أن دمشق ستتخذ القرار النهائي ، وأشار إلى أن هذا فشل للجميع باستثناء الحكومة السورية .

كان مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا قال إنه علق المحادثات السورية حتى25 فبراير شباط موضحا أن المحادثات لم تفشل لكنها تحتاج إلى مساعدة عاجلة من داعميها الدوليين خاصة الولايات المتحدة وروسيا.

وقال للصحفيين بعد اجتماع مع وفد المعارضة السورية في الفندق الذي يقيم فيه الوفد "بصراحة خلصت بعد الأسبوع الأول من المحادثات التحضيرية إلى أن هناك المزيد من العمل يتعين القيام به ليس فقط من جانبنا بل أيضا من جانب الأطراف المعنية." وأضاف "قلت من اليوم الأول إنني لن أجري محادثات من أجل المحادثات."