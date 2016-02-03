البث الحي
منوعات

الجعفري: سنناقش العودة للمباحثات ، والقرار في دمشق

3/2/2016

قال رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري إن النظام السوري سيناقش خلال القنوات الدبلوماسية إمكانية العودة لمباحثات جنيف المقررة في 25 فبراير، وأشار إلى أن دمشق ستتخذ القرار النهائي ، وأشار إلى أن هذا فشل للجميع باستثناء الحكومة السورية .

كان مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا  قال إنه علق المحادثات السورية حتى25 فبراير شباط موضحا أن المحادثات لم تفشل لكنها تحتاج إلى مساعدة عاجلة من داعميها الدوليين خاصة الولايات المتحدة وروسيا.

وقال للصحفيين بعد اجتماع مع وفد المعارضة السورية في الفندق الذي يقيم فيه الوفد "بصراحة خلصت بعد الأسبوع الأول من المحادثات التحضيرية إلى أن هناك المزيد من العمل يتعين القيام به ليس فقط من جانبنا بل أيضا من جانب الأطراف المعنية." وأضاف "قلت من اليوم الأول إنني لن أجري محادثات من أجل المحادثات."

    

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ليبيا.. قبيلة "التبو" تهاجم أوكار مقاتلين أجانب انتقاما لمقتل أحد شبابها (فيديو)

(الجزيرة)