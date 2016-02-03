البث الحي
منوعات

البرازيل: ارتفاع في عدد حالات الأطفال المصابين بـ "زيكا"

3/2/2016

تقول السلطات إن الفيروس يسبب تشوهات بمخ الأطفال ـ أرشيف

سجلت الحالات المؤكدة للأطفال  الذين يولدون بحجم رأس أصغر من الطبيعي في البرازيل، زيادة  كبيرة في  أسبوع واحد.

وقالت وزارة الصحة مساء الثلاثاء إن هناك 404 حالات لأطفال صغيري الرأس  مقابل 270 حالة قبل أسبوع، مشيرة إلى أن عدد الحالات ارتفع إلى 4074 حتى الثلاثين من يناير/كانون الثاني من 3718 قبل أسبوع. 

وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي الاسبوعي إن من بين 4783 حالة للإصابة بالعدوى الفيروسية تم الابلاغ عنها منذ اكتوبر/ تشرين الأول أثبتت الفحوصات أن بينها 709 حالات سلبية.

وهناك مشكلة رئيسية تتعلق بعدم وجود اختبار ذي مصداقية لتحديد ما إذا كان  شخص ما قد أصيب، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وهناك الكثير من الأشخاص  لا يدركون أنهم قد أصيبوا. ولا يوجد لقاح ضد الفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طواريء دولية بشان الانتشار السريع لفيروس "زيكا" الذي ينقله البعوض، والذي تقول السلطات البرازيلية إنه يسبب تشوهات في المخ في المواليد الجدد.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ليبيا.. قبيلة "التبو" تهاجم أوكار مقاتلين أجانب انتقاما لمقتل أحد شبابها (فيديو)

(الجزيرة)