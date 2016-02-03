البرازيل: ارتفاع في عدد حالات الأطفال المصابين بـ "زيكا"

تقول السلطات إن الفيروس يسبب تشوهات بمخ الأطفال ـ أرشيف

سجلت الحالات المؤكدة للأطفال الذين يولدون بحجم رأس أصغر من الطبيعي في البرازيل، زيادة كبيرة في أسبوع واحد.

وقالت وزارة الصحة مساء الثلاثاء إن هناك 404 حالات لأطفال صغيري الرأس مقابل 270 حالة قبل أسبوع، مشيرة إلى أن عدد الحالات ارتفع إلى 4074 حتى الثلاثين من يناير/كانون الثاني من 3718 قبل أسبوع.

وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي الاسبوعي إن من بين 4783 حالة للإصابة بالعدوى الفيروسية تم الابلاغ عنها منذ اكتوبر/ تشرين الأول أثبتت الفحوصات أن بينها 709 حالات سلبية.

وهناك مشكلة رئيسية تتعلق بعدم وجود اختبار ذي مصداقية لتحديد ما إذا كان شخص ما قد أصيب، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وهناك الكثير من الأشخاص لا يدركون أنهم قد أصيبوا. ولا يوجد لقاح ضد الفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طواريء دولية بشان الانتشار السريع لفيروس "زيكا" الذي ينقله البعوض، والذي تقول السلطات البرازيلية إنه يسبب تشوهات في المخ في المواليد الجدد.