استشهاد 2 من "كتائب القسام" إثر انهيار نفق وسط غزة

فلسطيني داخل أحد الأنفاق في غزة (رويترز)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استشهاد اثنين من عناصرها، أحدهما قائد ميداني، "إثر انهيار أحد أنفاق المقاومة" وسط قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن "فارسين جديدين من رجال الأنفاق" استشهدا مساء أمس الثلاثاء إثر انهيار نفق أثناء عملهم داخله.

وأكدت أن رجال الأنفاق يواصلون "جهادهم وتضحياتهم للإعداد للمواجهة".

وكانت كتائب القسام أعلنت الخميس الماضي استشهاد سبعة من عناصرها إثر انهيار نفق ، موضحة أنهم كانوا يعملون على "ترميم نفق قديم نفذت من خلاله عدة عمليات" خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014.

وتتهم إسرائيل حماس بحفر عشرات الأنفاق بغرض استخدامها في شن هجمات ضدها.