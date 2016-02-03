البث الحي
منوعات

استشهاد 2 من "كتائب القسام" إثر انهيار نفق وسط غزة

3/2/2016

فلسطيني داخل أحد الأنفاق في غزة (رويترز)
 

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استشهاد اثنين من عناصرها، أحدهما قائد ميداني، "إثر انهيار أحد  أنفاق المقاومة" وسط قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن "فارسين جديدين من رجال الأنفاق" استشهدا مساء أمس الثلاثاء إثر انهيار نفق أثناء عملهم داخله.

وأكدت أن رجال الأنفاق يواصلون "جهادهم وتضحياتهم للإعداد للمواجهة".

وكانت كتائب القسام أعلنت الخميس الماضي استشهاد سبعة من عناصرها إثر  انهيار نفق ، موضحة أنهم كانوا  يعملون على "ترميم نفق قديم نفذت من  خلاله عدة عمليات" خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف عام  2014.

وتتهم إسرائيل حماس بحفر عشرات الأنفاق بغرض استخدامها في شن هجمات  ضدها.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ليبيا.. قبيلة "التبو" تهاجم أوكار مقاتلين أجانب انتقاما لمقتل أحد شبابها (فيديو)

(الجزيرة)