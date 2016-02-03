أيمن نور :السيسي المسؤول الثالث عن مذبحة بورسعيد

اتهم مؤسس حزب غد الثورة بمصر، الدكتور أيمن نور، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتورط في مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي قبل 4 سنوات.

وقال نور في حوار عبر الأقمار الاصطناعية من اسطنبول للنافذة المسائية بقناة الجزيرة مباشر " السيسي كان رئيسا للمخابرات الحربية وقت وقوع تلك المجزرة وهو المسؤول الثالث في الدولة عنها".

وأعرب نور عن انبهاره وإعجابه الشديد بالمظهر الراقي والتنظيم العالي الذي ظهر به التراس أهلاوي خلال إحياءه لذكرى مذبحة بورسعيد باستاد مختار التتش بالنادي الأهلي أمس الأول الاثنين، على حد قوله.

وأشار نور إلى أن الهتافات التي هتف بها التراس أهلاوي والتي طالبوا فيها بإعدام المشير طنطاوي" وزير الدفاع السابق" لم تكن تقصد طنطاوي بمفرده بل تقصد المجلس العسكري بالكامل الذي كان يحكم مصر في تلك الفترة .