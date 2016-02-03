البث الحي
منوعات

أيمن نور :السيسي المسؤول الثالث عن مذبحة بورسعيد

2/2/2016

اتهم مؤسس حزب غد الثورة بمصر، الدكتور أيمن نور، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتورط في مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي قبل 4 سنوات.

وقال نور في حوار عبر الأقمار الاصطناعية من اسطنبول للنافذة المسائية بقناة الجزيرة مباشر " السيسي كان رئيسا للمخابرات الحربية وقت وقوع تلك المجزرة وهو المسؤول الثالث في الدولة عنها".

وأعرب نور عن انبهاره وإعجابه الشديد بالمظهر الراقي والتنظيم العالي الذي ظهر به التراس أهلاوي خلال إحياءه لذكرى مذبحة بورسعيد باستاد مختار التتش بالنادي الأهلي أمس الأول الاثنين، على حد قوله.

وأشار نور إلى أن الهتافات التي هتف بها التراس أهلاوي والتي طالبوا فيها بإعدام المشير طنطاوي" وزير الدفاع السابق" لم تكن تقصد طنطاوي بمفرده بل تقصد المجلس العسكري بالكامل الذي كان يحكم مصر في تلك الفترة .

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ليبيا.. قبيلة "التبو" تهاجم أوكار مقاتلين أجانب انتقاما لمقتل أحد شبابها (فيديو)

(الجزيرة)