أطلس أسترالي يعترف بفلسطين ويمحو إسرائيل

الخارطة الاسترالية (الغارديان)

أنتجت شركة TYPO الأسترالية المتخصصة بإنتاج الأطالس والخرائط، قبل أسابيع أطلس يظهر فيه اسم دولة فلسطين، ويمحو اسم "إسرائيل" من جميع خرائطه.

وتم تسويق الأطلس فعلياً مما أثار احتجاجات إسرائيلية واسعة واتهامات للشركة بمعاداة السامية من قبل أنصار الدولة اليهودية وتهديدات بالمقاطعة، حتى أجبرت الشركة على الاعتذار، واعتبار ما حدث مجرد "خطأ مطبعي" غير مقصود وأنها ستتوقف عن توزيع النسخ وسحبها من السوق.

وبحسب صحف "الغارديان" و"تايمز أوف إسرائيل" و"جويش برس" و"يونايتد ويز إسرائيل"، فإن الإغفال عن تسمية إسرائيل على الخارطة من الممكن أن يشعل صراعًا سياسيًا، فيما هدد المدافعون عن فلسطين بالمقاطعة أيضاً إذا تمت الاستجابة للطلب الإسرائيلي وإعادة اسم إسرائيل للخارطة، فهم يرون أن إسرائيل ليس لها وجود على وجه الأرض.

وانهالت تعليقات مناصرة لفلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، لكن جاء في رد الشركة أن اسم إسرائيل لم يظهر في الأطلس لأنه لم يكن هناك مكان لها على الخارطة.

وأعلنت الشركة عبر حساباتها الإلكترونية على شبكة الإنترنت وجميع متاجرها أنها قررت سحب الأطلس من السوق والتوقف عن إنتاجه مستقبلاً، وأنها ستوزع نسخة جديدة تظهر فيها أسماء كل دول العالم، وأضافت أنها لم تكن تقصد الإساءة لأي شخص أو جهة بهذا المنتج.

وتساءل أحد رواد الموقع الإلكتروني للشركة عبر فيسبوك: "ما هو البرنامج السياسي الخاص بالخطأ المطبعي؟" وذلك رداً على عدة أخطاء حقيقية وقعت فيها الشركة من بينها حذف "مقدونيا" التي كانت ضمن يوغوسلافيا السابقة ، وكتابة بحر قزوين مرتين، وخطأ في كتابة اسم ا"أذربيجان" التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي السابق.