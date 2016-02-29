2016.. غوغل يحتفل بالسنة الكبيسة

يحتفل محرك البحث غوغل، اليوم الاثنين 29 فبراير/شباط، بما يسمى بالسنة الكبيسة، وهي السنة التي يبلغ عدد أيامها 366 يوماً أي بزيادة يوم عن السنة العادية البالغ عدد أيامها 365 يوماً.

وتأتي السنة الكبيسة مرة كل 4 سنوات نتيجة للفرق بين قياس السنة الأرضية وهو 365 يوما والقياس الفلكي الدقيق وهو 356 يوما و6 ساعات، وتتراكم الساعات الست على مدى السنوات الأربع التالية لتصبح يوماً كاملاً يضاف إلى شهر فبراير/شباط.

وتم اختيار شهر فبراير/شباط ليحمل اليوم الإضافي في السنة الكبيسة , لكون السنة التقويمية في روما القديمة كانت تبدأ في شهر مارس من كل عام، واليوم الأخير في شهر فبراير كان هو اليوم الأخير في العام التقويمي.

وتعتبر تسمية السنة الكبيسة في اللغة العربية الفصحى وبحسب المعجم اللغوي لسان العرب عن معنى الكبس أو الطم أو الزيادة ولذلك تكون السنة الكبيسة هي الزائدة عن غيرها.

وتستخدم قاعدة بسيطة لتحديد السنوات الكبيسة عن طريق إضافة يوم واحد في نهاية شهر فبراير (29 فبراير) لكل سنة ذات رقم من مضعفات الرقم 4.

ويعتبر مواليد 29 فبراير/شباط هم الأقل حظاً في الاحتفال بأعياد ميلادهم حيث لا يحتفلون به إلا كل 4 أعوام، وهو أمر مُحزن للأطفال على وجه الخصوص.

كما أن يوم 29 فبراير يعتبر يوم سيء في بعض الدول مثل اسكتلندا حيث يعتبر تجار البورصة هذا اليوم سيء على تجارتهم، وفي إيطاليا يعتبرونه "لعنة" ويحذرون من الزواج في مثل هذا اليوم.