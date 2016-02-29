محاكمة امرأة بفرنسا لإيوائها 113 قطة!

في سابقة من نوعها، بدأت محكمة فرنسية جلسات محاكمة سيدة بتهمة التحفظ على 113 قطة في منزلها من دون توفير الرعاية اللازمة لها.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "لو ريبوبليكان" الفرنسية، اليوم الاثنين، فقد تقدمت إحدى جمعيات رعاية الحيوانات بمقاطعة "فوسغس" شرقي فرنسا، بشكوى ضد سيدة لتحفظها على 113 قطة في منزلها دون توفير الرعاية اللازمة لها.

وأشارت الجمعية إلى أن عدداً من القطط تعرضت لأمراض مختلفة، أسفرت عن موت بعضها، نتيجة ما أسمته بـ "الإهمال وعدم توفير المواد الغذائية والتطعيمات اللازمة للحيوانات".

من جهتها، نفت المرأة، كل التهم الموجهة إليها، في أولى جلسات المحاكمة، مؤكدةً أنها "تنفق 750 يورو شهرياً من أجل القطط الموجودة في بيتها.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها حول القضية في الـ17 من مارس/آذار.