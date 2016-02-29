"كي مون": يجب تمديد الهدنة في سوريا لأسبوعين

الأمين العام للأمم المتحدة/بان كي مون

قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الاثنين، "نرى أن الهدنة في سوريا طبّقت إلى حد كبير، ويجب أن نمددها لأسبوعين على الأقل من أجل توزيع المساعدات الإنسانية وتهيئة جو للحوار السياسي".

جاء ذلك في تصريحات له في مكتبه بجنيف قبيل الجلسة 31 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث أشار إلى أن اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا، "طبّق إلى حد كبير رغم وجود بعض الانتهاكات"، لافتاً أن مجموعة الدعم الدولية لسوريا تعمل من أجل استمرار الاتفاق ومنع توسع تلك الانتهاكات.

وأوضح كي مون أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، عقد اجتماعا مع ممثلي أعضاء مجموعة الدعم الدولية لسوريا، مشيرا أن المباحثات السورية ستبدأ في 7 مارس/ آذار المقبل، وناشد أطراف النزاع في سوريا الالتزام بتعهداتهم.

من جهة أخرى، بدأ في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اجتماع لمجموعة عمل الهدنة التابعة لمجموعة الدعم الدولية لسوريا، من أجل بحث الانتهاكات رغم سريان اتفاق "وقف الأعمال العدائية".

وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد الجمعة الماضي، بالإجماع، قرارًا أمريكيًا روسيًا حول "وقف الأعمال العدائية" في سوريا، والسماح بـ "الوصول الإنساني للمحاصرين"، بدأ سريانه اعتبارًا من بعد منتصف ليل الجمعة-السبت 27 فبراير/ شباط الحالي، ويستمر مدة أسبوعين.