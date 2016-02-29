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فيديو: مدرسة فلسطينية تعلم المكفوفين الإنجليزية بالغناء

29/2/2016

تقنية جديدة لتعليم اللغة الإنجليزية اعتمدتها مدرسة لضعاف البصر والمكفوفين في مدينة الخليل بالضفة الغربية عن طريق الموسيقى والغناء، فبدلا من القراءة التقليدية وتركيز الحصص الدراسية على القراءة والإملاء يتعلم هؤلاء التلاميذ أغنيات لمساعدتهم في تعلم وحفظ كلمات وجُمل جديدة ،وهذه التقنية جزء من مشروع جديد يهدف على جعل التلاميذ يتعلمون بالغناء.

وقالت هند التميمي معلمة لغة إنجليزية في مدرسة المكفوفين إن التلاميذ يتفاعلون بشكل إيجابي أكثر عندما يتعلمون بهذه الطريقة.

ويتولى معلم الموسيقى محمد اطميزي مسؤولية تلحين الكلمات والجمل الإنجليزية التي ينشدها التلاميذ في دروسهم.

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