فيديو: في سابقة أولى .. فتيات تعملن في محطة وقود بمصر

تزويد السيارات بالبنزين في محطات الوقود بالقاهرة لم يعد خدمة يقتصر تقديمها على الرجال فقط كما كان معتادا منذ عقود ، فقد أقدمت محطة بنزين في حي المعادي الراقي بالعاصمة المصرية ولأول مرة على تشغيل فتيات لتقديم تلك الخدمة التي كانت قاصرة على الرجال فقط.

وتوظف محطات الوقود في القاهرة ما بين 10 و20 عاملا وفقا لحجمها وموقعها.

وفي محطة على كورنيش النيل بالمعادي تقف سبع فتيات بزي العاملين بالمحطة ويزودن السيارات بالنزين إلى جانب زملائهن من الرجال، وقال محمد إبراهيم مدير محطة البنزين إنه تم اختيار هؤلاء الفتيات بعناية للتيقن من صلاحيتهن لهذا العمل.

وبعد اختيارهن تم تدريب الفتيات على إجراءات السلامة على الأرض لاسيما فيما يتعلق بالإسعافات الأولية وإطفاء الحريق ، وقالت عاملة في محطة البنزين تدعى أبرار محمد إن التدريبات ساعدتهن في اكتساب الثقة بأنفسهن ، وأضافت "هي الشُغلانة جديدة آه والفكرة برده (أيضا) جديدة.

ويقتصر عمل الفتيات في محطة البنزين في الوقت الراهن على تزويد السيارات بالبنزين فقط. حيث لا يعملن في تغيير إطارات السيارات أو تغيير الزيت أو غسيل السيارات وما إلى ذلك من الخدمات التي تقدمها المحطة. لكن مدير عمليات المحطة محمد أشرف يقول إن هناك فرصة أمام من ترغب منهن في الترقي وشغل مناصب إدارية ، وأوضح أشرف أن العاملات النساء سيعملن في نوبات محددة فقط نظرا للقلق بشأن احتمالات تعرضهن لتحرش جنسي أو أخطار تهدد سلامتهن.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي أن معدل البطالة بلغ 12.8 في المئة في الربع الثالث من 2015 لكنه كان أقل منه في نفس الفترة من عام 2014 حيث بلغ 13.1 في المئة. وأضاف الجهاز أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما بلغت 27.4 في ذات الفترة.