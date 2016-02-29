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فيديو: خبر اعتزال شيرين عبد الوهاب يثير مواقع التواصل

29/2/2016

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي نبأ اعتزال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الفن، وذلك وفقاً لمقطع صوتي نشره أحد الصحفيين للفنانة.

ونشر الصحفي ربيع الهنيدي عبر موقع انستغرام مقطعي فيديو ظهر فيها وكأنه صوت شيرين تطلب منه أن ينشر خبر اعتزالها.

وفي التسجيل الذي لم تزد مدته عن 30 ثانية: "معلش بكلمك في وقت متأخر .. كنت عاوزة أبلغك حاجة قررتها وعاوزاك تعلنها وهي إني اعتزلت الفن وهذا قرار لا رجعة فيه.. واعتزالي الفن بشكل كلي".

ورغم أن الحسابات الرسمية لشيرين عبر "تويتر" و"فيسبوك" و"انستغرام" لم تظهر أي دلالة على صحة الخبر إلا أنه حقق انتشارا وتفاعلا كبيرا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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