عسيري: التحالف بحث إمكانية التوغل بريا في سوريا

العميد أحمد عسيري/ مساعد وزير الدفاع السعودي

قال العميد أحمد عسيري مساعد وزير الدفاع السعودي إن وزراء دفاع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة بحثوا إمكانية التوغل بريا في سوريا قبل نحو أسبوعين لكنهم لم يتخذوا قرارا حتى الآن.

وأضاف عسيري في مقابلة هاتفية مع وكالة رويترز من الرياض "لقد نوقش الأمر قبل نحو أسبوعين في بروكسل… نوقش على المستوى السياسي لكن لم تتم مناقشته كمهمة عسكرية".

وأضاف "بمجرد تنظيم هذا واتخاذ قرار بشأن عدد القوات وكيف سيتم إرسالها وإلى أين سيتم إرسالها… سنشارك في ذلك".

وتابع قوله "ينبغي أن ندرس الأمر على المستوى العسكري بشكل مستفيض مع الخبراء العسكريين لضمان أن تكون لدينا خطة."

وقال عسيري أيضا إن المملكة مستعدة الآن لقصف تنظيم الدولة من قاعدة إنجيرليك الجوية في جنوب تركيا حيث وصلت أربع مقاتلات سعودية الأسبوع الماضي. وأضاف أن المقاتلات لم تشارك حتى الآن في أي هجمات.