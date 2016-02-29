عرض أول عمل سينمائي في غزة من 20 عاما – رويترز

استمتع الفلسطينيون في قطاع غزة بأول أمسية يقضونها في دار للعرض السينمائي منذ أن قادت التوترات السياسية إلى حرق دور العرض قبل 20 عاما.

واتخذ نحو 150 فلسطينيا مقاعدهم أمام شاشة العرض الأسبوع الماضي في قاعة جمعية الصليب الأحمر لمشاهدة فيلم "معطف كبير الحجم" من إخراج الفلسطيني المقيم في الأردن نورس أبو صالح وأنتج عام 2013 .

ويتناول الفيلم حياة الفلسطينيين في الفترة من 1987 حتى 2011 وهي فترة شهدت فشل جهود السلام وانتفاضتين مناهضتين لإسرائيل.

وقال حسام سالم من شركة عين ميديا التي رعت عرض يوم الخميس الماضي إن المبادرة بدأت قبل شهرين عندما أقبل حشد ضخم من نحو 250 شخصا إلى قاعدة جمعية الصليب الأحمر لمشاهدة الفيلم الأول.

وكانت الشركة تعتزم في بادئ الأمر تقديم عرض أسبوعي أيام السبت لكنها أضافت عرضا آخر خلال الأسبوع استجابة لطلبات على صفحتها على موقع للتواصل الاجتماعي.

وأصاف سالم أن وزارة الداخلية في القطاع يجب أن توافق على محتوى الأفلام قبل عرضها. وأضاف أن هذا قد يعني محو مشاهد تعتبر غير لائقة، مضيفا أن الأفلام التي اختارها للعرض حتى الآن "تناسب العادات والتقاليد التي تربينا عليها"

وقال باسل عطوان وهو مخرج مسرحي من غزة كان قد شاهد أفلاما في دور السينما القديمة بالقطاع "غزة جوعى للسينما … حرمان الناس في غزة من دور السينما والمسارح هو انتقاص لإنسانيتهم.

ومع القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل ومصر على حدود غزة ، لا يستطيع سكان القطاع البالغ عددهم 1.9 مليون نسمة مغادرته. لذلك تشاهد الأفلام في المنازل على التلفزيون أو أجهزة تشغيل الاسطوانات المدمجة.

وكانت السينما مزدهرة في غزة في خمسينات القرن الماضي عندما تولت مصر إدارة القطاع كان السكان يرتادون دور السينما لمشاهدة الأفلام العربية والغربية والآسيوية. لكن هذه الدور أضرمت فيها النار في عام 1987 عندما اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى. وأصلحت جميعها لكنها أحرقت مرة أخرى أثناء اقتتال داخلي في عام 1996.