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شاهد: هدفا برشلونة في شباك اشبيلية لميسي وبيكيه

28/2/2016

واصل برشلونة حامل اللقب إحكام قبضته على الصدارة بفوزه الصعب على ضيفه اشبيلية 2-1 اليوم الاحد على ملعب "كامب نو" في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

تقدم  اشبيلية  بالهدف الأول للمباراة عن طريق لاعبه فيكتور ماشين بيريز بحلول الدقيقة (20) قبل أن يدرك نجم برشلونة وأفضل لاعب في العالم   ليونيل ميسي هدف التعادل في الدقيقة (31) .

وفي الشوط الثاني تقدم برشلونة بالهدف الثاني بقدم مدافعه الإسباني جيرار بيكيه (48) .

ويعتبر هذاالفوز هو التاسع على التوالي لبرشلونة وال21 هذا الموسم، كما أنها المباراة ال34 على التوالي التي لم يتعرض فيها للخسارة في مختلف المسابقات ليعادل بذلك الرقم القياسي المسجل  لريال مدريد موسم 1988-1989.

وبهذه النتيجة عزز برشلونه موقعه في الصدارة برصيد  66 نقطة ،  بفارق 8 نقاط أمام اتلتيكو مدريد، بينما ظل اشبيلية خامسا برصيد 41 نقطة.

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