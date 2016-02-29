شاهد: مزارع فلسطيني ينتج الفراولة من المزارع المائية

بإصرار وعزيمة لا تفاق الفلسطينيين في كل مجال ، يستخدم المزارع الفلسطيني أيمن صبحي القاطن في بيت لاهيا في قطاع غزة نظام الزراعة المائية لإنتاج الفراولة دون استخدام تربة وهي طريقة يقول إن لها مزايا عديدة عن الزراعة التقليدية ويوضح المزارع أيمن صبحي أن استخدامه الزراعة المائية لإنتاج المحاصيل في مزرعته يوفر في المياه بشكل هائل، فالمياه سلعة ثمينة في القطاع الفقير.

والزراعة المائية نظام تنمو فيه النباتات باستخدام مُغذيات ذائبة في الماء دون حاجة إلى تربة. وتتطلب تلك الطريقة في الزراعة مساحة أقل من الأرض وكذلك كمية مياه أقل كثيرا من التي تستخدم في الزراعة التقليدية ، وتقول الأمم المتحدة إن 90 في المئة من المياه المتوفرة في غزة حاليا غير صالحة للشرب وإن سكان القطاع يعتمدون بشكل كامل تقريبا على طبقة المياه الجوفية الساحلية التي قد تصبح غير قابلة للاستخدام العام المقبل، ويستهلك معظم سكان غزة ما بين 70 و90 لترا من المياه يوميا وهو معدل يقل عن المعدل الذي تحدده منظمة الصحة العالمية وهو 100 لتر للفرد يوميا.

ويشمل نظام الزراعة المائية مضخة ري تمد المحصول بالماء والمغذيات الذائبة على مدار اليوم ، وكان مزارعو غزة يصدرون مئات الأطنان من الفراولة لكن ذلك تراجع بعد سنوات من حصار القطاع الذي جعل عملية التصدير للخارج صعبة جدا ، وأوضح رئيس جمعية غزة التعاونية لزراعة وتصدير التوت الأرضي (الفراولة) أحمد الشافعي أن هذا الموسم هو الأسوأ بالنسبة للفراولة.

وتفيد إحصاءات رسمية أن مزارعي الفراولة في غزة صدروا 26 طنا للأسواق الأوروبية و32 طنا للأسواق الروسية ونحو 60 طنا للضفة الغربية ، وغزة شبه معزولة عن العالم حيث تعاني من الحصار المفروض عليها ، وتبلغ نسبة البطالة في القطاع الذي يعاني اقتصاده الوهن نحو 43 في المئة من سكانه البالغ عددهم 1.95 مليون نسمة.