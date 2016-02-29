البث الحي
منوعات

شاهد: سترة نجاة تتحول لمعطف وغطاء نوم وخيمة

29/2/2016

بتصميم مستوحى من فن "أوريجامي"  أو فن طي الورق  صمم فريق من الطلاب في الكلية الملكية للفنون في لندن سترة للنجاة تتحول إلى ثلاثة أشكال معطف وحقيبة نوم أو خيمة يحتاج كل منها من الشخص دقيقة واحدة فقط لاستخدامها، بما يوفر حلا جيدا ورخيصا لمنظمات الإغاثة التي تساعد اللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا.

قالت المصممة المشاركة آن صوفي جياي "إنه تم الاتصال بالعديد من المنظمات من بينها أطباء بلا حدود التي تهتم بالفعل بمساعدة الناس على الأرض. أول ما تم التفكير فيه كان كيف يمكنك حمل منزلك تقريبا معك حرفيا.. كيف يمكنك أن ترتدي بيتك وأدواتك الشخصية وأمتعتك؟."

السترة المبتكرة مصنوعة من مادة تايفك وهي مادة قوية وعازلة للماء ويمكن التنفس من خلالها ، وعندما تتحول السُترة إلى خيمة أو حقيبة نوم يقول مصمموها إنها تحفظ حرارة جسم الشخص بداخلها بفضل البطانة المصنوعة من مادة مايلر العازلة.

ويقول فريق المصممين من الكلية الملكية للفنون في لندن إن الهدف من السترة ليس أن تكون حلا على المدى الطويل للاجئين لكنها مجرد مساعدة لهم في الأيام التي تلي وصولهم إلى أوروبا وبلوغهم المركز المخصص لبحث أحوالهم.

استلهم الطلاب التصميم من فن أوريجامي أو طي الورق ليتحول المعطف أو السترة إلى ثلاثة أشكال..معطف وحقيبة نوم أو خيمة يحتاج كل منها من الشخص دقيقة واحدة فقط ليتوفر له ، ولا يزال الطلاب وعددهم 10 -يدرسون في مرحلة الماجستير- يجربون ابتكارهم ويستخدمون مواد مختلفة لزيادة قوته وصلابته عندما تتحول السترة إلى خيمة بإضافة ما يشبه أقطاب الطائرة الورقية عن طريق دمجها في الإطار. كما يعملون على تصميم يضيف عنصرا قابلا للنفخ إلى السترة.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)