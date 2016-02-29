شاهد: سترة نجاة تتحول لمعطف وغطاء نوم وخيمة

بتصميم مستوحى من فن "أوريجامي" أو فن طي الورق صمم فريق من الطلاب في الكلية الملكية للفنون في لندن سترة للنجاة تتحول إلى ثلاثة أشكال معطف وحقيبة نوم أو خيمة يحتاج كل منها من الشخص دقيقة واحدة فقط لاستخدامها، بما يوفر حلا جيدا ورخيصا لمنظمات الإغاثة التي تساعد اللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا.

قالت المصممة المشاركة آن صوفي جياي "إنه تم الاتصال بالعديد من المنظمات من بينها أطباء بلا حدود التي تهتم بالفعل بمساعدة الناس على الأرض. أول ما تم التفكير فيه كان كيف يمكنك حمل منزلك تقريبا معك حرفيا.. كيف يمكنك أن ترتدي بيتك وأدواتك الشخصية وأمتعتك؟."

السترة المبتكرة مصنوعة من مادة تايفك وهي مادة قوية وعازلة للماء ويمكن التنفس من خلالها ، وعندما تتحول السُترة إلى خيمة أو حقيبة نوم يقول مصمموها إنها تحفظ حرارة جسم الشخص بداخلها بفضل البطانة المصنوعة من مادة مايلر العازلة.

ويقول فريق المصممين من الكلية الملكية للفنون في لندن إن الهدف من السترة ليس أن تكون حلا على المدى الطويل للاجئين لكنها مجرد مساعدة لهم في الأيام التي تلي وصولهم إلى أوروبا وبلوغهم المركز المخصص لبحث أحوالهم.

استلهم الطلاب التصميم من فن أوريجامي أو طي الورق ليتحول المعطف أو السترة إلى ثلاثة أشكال..معطف وحقيبة نوم أو خيمة يحتاج كل منها من الشخص دقيقة واحدة فقط ليتوفر له ، ولا يزال الطلاب وعددهم 10 -يدرسون في مرحلة الماجستير- يجربون ابتكارهم ويستخدمون مواد مختلفة لزيادة قوته وصلابته عندما تتحول السترة إلى خيمة بإضافة ما يشبه أقطاب الطائرة الورقية عن طريق دمجها في الإطار. كما يعملون على تصميم يضيف عنصرا قابلا للنفخ إلى السترة.